+++UPDATE+++ B 474 in Lüdinghauser Bauerschaft Tetekum wieder frei

Gleich zwei Rettungshubschrauber haben Sie am späten Mittag über Lüdinghausen kreisen sehen. Sie haben in der Bauerschaft Tetekum in Höhe des Plenter Bachs zwei schwer verletzte Motorradfahrer abgeholt und ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt heute Nachmittag die Ursache des Unfalls. Vermutlich hatte der Motorradfahrer während eines Überholmanövers die Kontrolle verloren und war gestürzt. Das wollen die Ermittler noch klären, sie werten Spuren und Fotos aus. Die B 474 in der Bauerschaft Tetekum zwischen Olfen und Seppenrade war für eine gute Stunde komplett gesperrt.