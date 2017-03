+++Update+++ B 474 nach Unfall bei Seppenrade wieder frei

Ein Unfall auf der B474 bei Seppenrade hat heute Nachmittag zu einem Verkehrschaos geführt. Zwei Autos waren zusammengestoßen. Zwei Frauen wurden verletzt Der Unfall passierte zwischen Seppenrade und Dülmen, nur wenige hundert Meter von der Baustelle am Kreisverkehr B58 entfernt. Dadurch war auch die Umleitung der Baustelle blockiert. Damit sich der Verkehr nicht auf die Bauerschaften verschob, sperrte die Polizei auch die Schleichwege. Die Aufräumarbeiten dauerten rund anderthalb Stunden. Inzwischen sind die Unfallwagen abgeschleppt. Die Feuerwehr hat die Trümmerteile zusammengefegt. Sie haben hier wieder freie Fahrt.

Autofahrer rund um Seppenrade brauchen gerade starke Nerven. Die Polizei hat die B474 zwischen Seppenrade und Dülmen in der Nähe des Kreisverkehrs gesperrt. In Höhe des Plümer Feldwegs sind zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Frauen wurden dabei verletzt. Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Polizei hat neben der B474 auch die Schleichwege gesperrt. Das soll verhindern, dass sich das Verkehrschaos verlagert. Sie müssen aktuell Umwege fahren - Direkt daneben ist die Baustelle der B58 bei Seppenrade. Sie müssen entweder zurück über Lüdinghausen oder durch Seppenrade in Richtung Haltern fahren.