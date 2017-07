+++UPDATE+++ B 474 zwischen Dülmen und Seppenrade bis in den Abend hinein dicht

Sie fahren bis in den Abend hinein Umwege zwischen Dülmen und Seppenrade. Die B 474 bleibt in Höhe der Gaststätte „Höltn Hahn“ noch länger dicht. Davon geht die Polizei aus. Sie ist gerade dabei Schilder mit den Umleitungs-Hinweisen aufzustellen. Zum Start des Feierabendverkehrs hatte der Fahrer eines Gülle-Lastwagens die Kontrolle verloren und war in den Graben gerutscht. Und das so unglücklich, dass er die wichtige Verbindungsstrecke, die B 474, blockierte. Dem Fahrer ist nichts passiert. Ein anderer Lastwagen pumpt gerade die Gülle ab. Später kommt ein Kran und hebt den Laster wieder auf die Straße. Morgen früh auf dem Weg zur Arbeit sollten Sie wieder auf schnellem Weg zwischen Dülmen und Seppenrade unterwegs sein.