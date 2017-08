+++ Update +++ B 525 ist wieder frei, die B 235 ist noch dicht

Auf Ihrem Weg zur Arbeit durch den Kreis Coesfeld brauchen Sie heute Morgen starke Nerven. Es hat zwei schwere Unfälle auf wichtigen Verkehrsachsen gegeben. Auf der B 525 ging seit dem frühen Morgen zwischen Coesfeld und Gescher nichts mehr. Jetzt ist die B 525 zwischen Coesfeld und Gescher ist wieder frei. Hier waren vor knapp 3 Stunden zwei Autos in Höhe der Klyer Kurve frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Die Polizei fotografierte die Unfallstelle mit einem speziellen Stativ von oben. Daraus erhofft sie sich Hinweise auf die Unfall-Ursache.

Und außerdem hat es auf der B 235 zwischen Lüdinghausen und Senden einen schweren Unfall gegeben. Sie ist in der Bauerschaft Gettrup gesperrt. Hier ist ein Auto in den Graben gefahren. Der Fahrer wurde verletzt. Ein Abschlepper muss den Wagen aus dem Graben ziehen, möglicherweise sind außerdem Sprit und Öl ausgelaufen. Deswegen dauert das Ganze, und auch hier ist die Polizei mit einer Kamera unterwegs, um alles für die späteren Ermittlungen festzuhalten.