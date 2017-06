+++UPDATE+++ B 525 zwischen Coesfeld und Darup wieder frei!

Gute Nachricht für Sie jetzt in Ihrem Feierabend: Sie haben zwischen Coesfeld und Darup auf der B 525 wieder freie Fahrt. Die Polizei hat ihre Unfallaufnahme gerade abgeschlossen. Vor einer Stunde waren in Höhe der Gärtnerei zwei Autos zusammengestoßen. Ein Mensch wurde verletzt, gottseidank nur leicht. Beide Autos blockierten die Straße. Abschlepper holten sie ab. Kurzfristig sperrte die Polizei die B 525 in dem Bereich. Sie macht sich jetzt daran, die Ursache des Unfalls zu klären