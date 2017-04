+++ Update: Brand einer Scheune in der Bauerschaft Holsterbrink bei Rorup gelöscht +++

Eine dicke schwarze Rauchsäule haben Sie heute Nachmittag über der Roruper Bauerschaft Holsterbrink gesehen. Hier stand eine Fachwerk-Scheune in Flammen und brannte lichterloh. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht und ist jetzt damit beschäftigt, letzte Glutnester zu löschen! Verletzt wurde bei dem Brand niemand!

Von dem Gebäude ist nicht mehr viel übrig geblieben! Das Holz-Dach ist beinahe komplett ausgebrannt und verschwunden. Nur noch das Gerippe der dicksten Holzbalken ragt noch von den Löscharbeiten völlig durchnässt in den Himmel! Ansonsten – die Holztüren, die Verkleidung und alles, was sich in der Scheune befand, ist den Flammen zum Opfer gefallen. Gleich, wenn die Feuerwehrleute aus Rorup, Dülmen, Welte, Merfeld und Nottuln die letzten Glutnester beseitigt haben, geben sie der Polizei das „Okay“! Sie schaut sich dann in der Scheune um – in der Hoffnung, Hinweise auf die Brandursache zu entdecken! Viel Hoffnung haben die Brandermittler aber nicht: Denn schon jetzt, von außen, können sie erkennen, dass das Feuer wohl alle Spuren selbst vernichtet hat!