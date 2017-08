+++ Update +++ Daruper Straße in Coesfeld wieder frei

Die Polizei hat die Daruper Straße in Coesfeld nach einem schweren Unfall wieder freigegeben. Eine Autofahrerin aus Billerbeck war am späten Vormittag gegen einen Baum gefahren. Soviel steht schon fest: Ein anderes Auto hatte den Wagen der Billerebeckerin berührt. Sie verlor daraufhin die Kontrolle und landete vor einem Baum. Einzelheiten des Unfalls klärt die Polizei jetzt noch. Sie wertet Spuren aus und befragt Zeugen. Die Billerbeckerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde in ihrem Auto eingequetscht. Die Feuerwehr befreite sie. Dazu brauchte sie Platz. Deshalb sperrte die Polizei die Straße komplett. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Daruper Straße war für gut zwei Stunden gesperrt.