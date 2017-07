+++UPDATE+++ Eine Fahrspur auf der A 43 bei Senden wieder frei

Sie fahren jetzt in Ihrem Feierabend langsam auf einer Fahrspur über die Autobahn 43 bei Senden in Richtung Dülmen. Die Feuerwehr hat einen brennenden Bus gelöscht, die Brand-Ruine wartet jetzt noch auf ihren Abschlepper. Das Feuer war vor ein einhalb Stunden vermutlich im Motorraum des Busses ausgebrochen. Der Bus war leer unterwegs, der Busfahrer rettete sich rechtzeitig. Radio Kiepenkerl-Hörer, die hier unterwegs waren, freuen sich, dass es geklappt hat, eine Rettungsgasse zu bilden! Die Polizei geht davon aus, dass die Autobahn 43 bei Senden in einer halben Stunde wieder komplett frei ist. Dann ermittelt sie die Ursache des Busbrandes.