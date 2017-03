+++UPDATE+++ Feuer in Nordkirchen gelöscht!

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Nordkirchener Geistweg ist gelöscht. Die Feuerwehr ist jetzt mit Aufräumarbeiten beschäftigt und macht sich dann auf den Rückweg in ihre Wachen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war der Brand in der Küche ausgebrochen. Drei ältere Menschen wohnten in der Wohnung - unter ihnen ein Rollstuhlfahrer. Nachbarn hatten das Feuer glücklicherweise bemerkt und den Rollstuhlfahrer schnell ins Freie getragen. Alle drei Bewohner kommen vorsichtshalber ins Krankenhaus, möglicherweise haben sie zuviel Rauch eingeatmet. Die Wohnung in dem Haus ist durch Ruß und Brandgeruch unbewohnbar. Die Gemeinde sucht für die drei Bewohner Übergangsquartiere. Sobald die Feuerwehr abgerückt ist, forscht die Polizei nach der Ursache des Feuers.