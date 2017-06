Rauchentwarnung nach Brand in Senden - Ergebnisse zu Asbest stehen noch aus

In Senden ist die Feuerwehr bis spät in den Abend im Großeinsatz. Das Dach eines Mehrfamilienhauses im Wohngebiet "Am Mühlenbach" ist heute Nachmittag in Brand geraten. Das Feuer ist unter Kontrolle. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass in dem Bau aus den 1970ern Asbest verbaut war. Die Feuerwehr hat deshalb Spezialisten des zuständigen Landesamtes angefordert. Sie reisen aus Essen an und sollen im Laufe der Nacht Ergebnisse liefern. Erste Entwarnung gibt die Feuerwehr in Sachen Rauch. Dicker Qualm drohe nicht mehr länger in Häuser und Wohnungen zu ziehen. Das Feuer war möglicherweise bei Dacharbeiten ausgebrochen. Das untersucht die Polizei noch genau. Die Bewohner des Hauses sind größtenteils durch Freunde und Bekannte aufgenommen worden. Einige hat das Ordnungsamt untergebracht. Rettungskräfte versorgten bei dem Brand vier Leichtverletzte.