+++ UPDATE: LKW noch immer nicht geborgen - zweiter Kranwagen nötig

Es dauert - und dauert - und dauert! Ein LKW liegt zwischen Coesfeld und Billerbeck seit über 6 Stunden im Graben. Ein Abschleppwagen konnte ihn an dem Abzweig zum Kloster Gerleve nicht herausziehen, auch ein Kranwagen schaffte es nicht. Jetzt ist vor einigen Minuten ein zweiter Kranwagen eingetroffen. Mit vereinten Kräften soll jetzt gleich ein weiterer Versuch starten! Der LKW ist unbeladen. Der Fahrer hatte am Nachmittag in einer Kurve nicht weit genug ausgeholt. Dabei ist ein Teil des LKW in den Graben gerutscht und hat ein Verkehrsschild umgerissen. Die Polizei hat die Straße für die Bergungsarbeiten gesperrt. Sie rechnet damit, dass es für Autofahrer auch weiterhin hier kein Durchkommen gibt.