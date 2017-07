+++ Update +++ Polizei vernimmt 15-jährigen nach Großeinsatz in Lüdinghausen

In Lüdinghausen kennen Sie heute Abend nur ein Thema - den Großeinsatz der Polizei am Schulzentrum an der Tüllinghofer Straße. Bis kurz nach 16 Uhr sorgte er für mächtig Aufregung. Die Polizei ging Hinweisen auf eine mögliche Bedrohung nach. Stundenlang herrschte Ungewissheit. Dann kam die vosichtige Entwarnung von der Polizei. Niemand sei verletzt. Die Hinweise auf eine Bedrohung hätten sich nicht bestätigt. Eltern holten Kinder ab, die während des Einsatzes in der Schule waren. Zu den Hintergründen sagt die Polizei nur soviel: Die Bedrohung sei von einem 15jährigen ausgegangen. Ihn hat die Polizei jetzt in ihrer Obhut.