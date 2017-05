+++UPDATE +++ Sekundenschlaf als Unfallursache nach Unfall in Dülmen

Mit aller Macht versucht sie wach zu bleiben - doch am Ende fielen ihr einfach die Augen zu. Und das führte am Nachmittag zu dem schweren Unfall auf der Coesfelder Straße in Dülmen, sagt die Polizei. Die Frau war nur für wenige Sekunden beim Autofahren eingeschlafen. Aber das reichte schon dafür, dass ihr Auto auf die Gegenfahrbahn geriet! Ein entgegenkommender Transporter konnte nicht mehr ausweichen und die Autos stießen zusammen! Dabei verletzten sich vier Menschen schwer. Sie kamen in die Krankenhäuser in Coesfeld und Münster. Knapp 2,5 Stunden lang war die Coesfelder Straße am Nachmittag für die Unfallaufnahme gesperrt. Außerdem musste eine Spezialfirma auslaufendes Öl abstreuen. Der Fahrer des Transporters wurde beim Zusammenprall der Autos eingeklemmt - die Feuerwehr musste ihn befreien.