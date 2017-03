+++UPDATE+++ Straße am Maggi-Kreisel in Lüdinghausen wieder frei!

Sie haben jetzt wieder freie Fahrt in Lüdinghausen am sogenannten Maggi-Kreisel. Die Polizei hat die Julius-Maggi-Straße nach einem schweren Unfall gerade wieder freigegeben. Jetzt macht sie sich daran, die Unfallursache zu klären. Heute Mittag war ein Lastwagen auf das Auto einer Frau aufgefahren. Sie wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus. Die Polizei hat viele Spuren gesichert und die Unfallstelle fotografiert. Das alles wertet sie jetzt aus. Möglicherweise ist der Lasterfahrer schlicht unaufmerksam gewesen und hat das haltende Auto nicht bemerkt. Das klärt die Polizei aber noch abschließend. Der Unfall sorgte heute Mittag für Stop-and-Go. Schaulustige fuhren langsam durchden Kreisel um zu schauen, was passiert war.