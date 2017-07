+++ Update+++ Streit über´s Schulschwänzen soll Großeinsatz in Lüdinghausen ausgelöst haben

Die Polizei hatte das Schulzentrum an der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen bis kurz nach 16 Uhr wegen einer möglichen Bedrohung abgesperrt. Jetzt sagt sie mehr zu den Hintergründen. Demnach bekam die Polizei über Dritte Hinweise auf eine Gewalttat in Olfen und eine Bedrohung im Lüdinghauser Schulzentrum. In Olfen gab es schnell Entwarnung. Die Polizei traf das angeblich schwer verletzte Opfer unversehrt an. Allerdings fand sie den angeblichen Bedroher, einen 15-jährigen Schüler aus Olfen nicht. Vorsichtshalber räumte sie daraufhin den Schulkomplex in Lüdinghausen. Später entdeckte die Polizei den 15-jährigen in der Nähe der elterlichen Wohnung. In einer ersten Befragung erfahren die Ermittler, dass der Schüler nach einem Familienstreit über das Schulschwänzen aus dem Haus gestürmt war. Beteiligte hatten wütende Worte in dem Zusammenhang wohl falsch gedeutet.