+++UPDATE+++ Verbindungstrecke der B 67 bei Merfeld nach Coesfeld wieder frei

Gute Nachricht: In diesen Minuten 19.30 haben Sie wieder freie Fahrt auf der Verbindungsstrecke zwischen der B 67 bei Merfeld und der Landstraße nach Coesfeld. Gerade eben hat ein Kran einen verunglückten, mittlerweile leeren, Gefahrguttransporter in der Bauerschaft Stevede in der Nähe des Campingplatzes zurück auf die Straße gehoben. Ein Abschlepper fährt ihn in die Werkstatt. Die Feuerwehr war den ganzen Tag über mit diesem Einsatz beschäftigt. Wegen der Gefahren durch den Stickstoff mussten angrenzende Anwohner ihren Nachmittag bei Bekannten verbringen. Der Lastwagenfahrer sagt, er sei einem Bus ausgewichen, dabei sei er in den Graben gerutscht. Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach dem Busfahrer.