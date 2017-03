+++Update+++ Vermisster Junge wieder da

+++Update+++

Die Eltern eines vermissten Jungen aus Bocholt, im Nachbarkreis Borken, können aufatmen. Sie haben ihren 10-jährigen Sohn wohlbehalten wieder. Jugendliche hatten das Foto des Jungen gesehen und ihn in der Bocholter Innenstadt entdeckt.

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach einem vermissten Jungen. Der 10-Jährige aus Bocholt im Nachbarkreis Borken wird seit heute Morgen vermisst. Mark geht in die Hans-Christian-Andersen-Schule in Rhede und sollte von dort mit dem Bus nach Hause (Bocholt-Suderwick) fahren. Bisher ist er nicht zuhause angekommen. Es ist nicht bekannt ob er überhaupt in einen Bus eingestiegen ist.

Mark wird wie folgt beschrieben: etwa 155 cm groß, schlanke Figur, kurze, dunkelblonde Haare.

Er hat einen grauen Rucksack dabei, trägt eine dunkelblaue Regenjacke, dunkle Schuhe und eine Jeanshose.

Hinweise bitte an die Polizei in Bocholt 02871 - 299 4620 oder über die Notrufnummer 110.