+++UPDATE+++ Wieder freie Fahrt ins Gewerbegebiet Dreischkamp in Coesfeld

Umwege sind nicht mehr nötig. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Dreischkamp in Coesfeld von der B 474 ist wieder frei. Die Polizei hat ihre Arbeit hier beendet. Ein Abschlepper hat ein kaputtes Auto abgeholt. Kurz nach dem Mittag waren ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Ein Menschen wurde schwer verletzt – ein Rettungshubschrauber hat ihn in ein Krankenhaus geflogen. Was schon feststeht: Der Autofahrer wollte noch vor dem Lastwagen in eine Straße einbiegen dabei war er gegen ihn geprallt. Mit den genauen Hintergründen beschäftigt sich die Polizei jetzt noch.