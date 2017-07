+++ UPDATE: Wieder Strom in einigen Dülmener Ortsteilen +++

In diesen Minuten kehrt der Strom zurück im Dülmener Gewerbegebiet "An der Lehmkuhle" und in den Dülmener Bauerschaften Leuste, Börnste, Welte und rund um Merfeld. Ein Mähdrescher, der heute Nachmittag auf einem Feld in Welte beim Mähen eine Stromleitung mit sich zog, hatte hier für Stromausfall gesorgt. Dadurch stürzte ein in der Nähe stehender Strommast um. Die Stromkabel fielen auf den Boden und der Strom entzündete das trockene Feld. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Dülmen und Welte haben das Feuer mittlerweile gelöscht! Damit die Feuerwehr am Einsatzort jetzt arbeiten kann, mussten die Dülmener Stadtwerke den Strom im gesamten Gebiet abschalten. Die Feuerwehr hat die Stromkabel vom Feld geborgen. Deshalb konnten die Stadtwerke den Strom hier im Gebiet wieder einschalten. Die letzten Haushalte sollen bis 18 Uhr wieder angeschlossen sein. Wir halten Sie hier bei Radio Kiepenkerl weiter auf dem Laufenden!