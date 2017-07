+++ Update zum Einsatz in Lüdinghausen +++

Die ganz große Aufregung rund um das Schulzentrum an der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen ist vorbei. Die Polizei gibt den Bereich in diesen Minuten wieder frei. Aus ihrer Sicht spricht nichts dagegen einen geplanten Kennenlern-Nachmittag in der Aula stattfinden zu lassen. Das entscheidet aber der Schulträger. Niemand ist verletzt. Auslöser des Einsatzes waren Hinweise auf eine mögliche Bedrohung. Diese haben sich im Bereich des Schulzentrums nicht bestätigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.