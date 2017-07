Uralte Bahnwagen auf der Strecke Coesfeld-Billerbeck-Münster

Bahnfahrer auf der Strecke Coesfeld-Billerbeck-Münster ärgern sich. Heute Morgen steigen Sie teilweise in uralte Wagen ein. Sie haben weder Toiletten noch Fahrkartenautomaten an Bord. Außerdem gibt es ein Drittel weniger Plätze als üblich. Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage sagte die Bahn: Vier der üblichen Wagen auf der Strecke seien zur Zeit beim TÜV. Und das sei leider nicht in ein paar Tagen erledigt. Techniker bauten die Wagen komplett auseinander und überprüften jedes Teil. Erst zum Ende der Sommerferien sollen alle Wagen vom TÜV zurück sein. Solange müssen Sie noch den alten Ersatzwagen leben. Tickets bekommen Sie darin beim Schaffner. Für die fehlende Toilette und die geringer Platzanzahl gibt es allerdings keine Lösung.