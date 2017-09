Ursachen-Suche nach dem Brand in Darfeld verzögert sich

Es dauert noch länger, bis Spezialisten der Polizei nach der Ursache des Feuers in einer Fahrrad-Manufaktur in der Darfelder Ortsmitte forschen können. Die Halle ist nach dem Brand am Montag einsturzgefährdet, sie ist abgeriegelt. Ein Gutachter ist bestellt. Er schaut sich das ganze an und begleitet die Brandermittler in die Halle, um sie vor möglichen Gefahren zu bewahren. Wann die Spurensuche in der Halle beginnt, steht jetzt noch nicht fest. Über 50 Feuerwehrleute löschten das Feuer am frühen Montag Morgen. Menschen wurden nicht verletzt. Weil viele hochwertige zerstört sind, schätzt die Polizei den entstandenen Schaden in Millionenhöhe.