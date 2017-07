Ursachensuche nach Busbrand auf der A 43 bei Senden

Brandexperten untersuchen heute genauer die Ursache eines Bus-Brandes auf der A 43 bei Senden. Klar ist bislang nur, dass sich das Feuer vom Motorraum des Busses rasend schnell ausgebreitet hat. Die A 43 war am Abend in Fahrtrichtung Dülmen zeitweise gesperrt. Verletzt wurde bei dem Bus-Brand glücklicherweise niemand. Der Fahrer war alleine auf einer Betriebsfahrt unterwegs. An dem Bus entstand ein Schaden von schätzungsweise 150 000 Euro.