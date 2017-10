Ursachensuche nach Unfall am Abend in Dülmen

Drei Menschen wurden bei einem Unfall am Abend auf der B 474 im Dernekamp in Dülmen schwer verletzt. In der Kurve vor der Banunterführung geriet ein Autofahrer aus Lüdinghausen in den Gegenverkehr. Hier prallte er in den Wagen eines Ehepaares aus Dülmen. Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, klärt die Polizei noch. Der Lüdinghauser und das Eheppar kamen ins Krankenhaus. Die B 474 war an der Unfallstelle fast drei Stunden gesperrt.