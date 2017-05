US-Depot in den ehemaligen Tower-Barracks offiziell eröffnet

So festlich ging es in der Dülmener Kaserne, in den ehemaligen "Tower Barracks" in letzter Zeit selten zu. Mit vielen Fahnen, der deutschen und der amerikanischen Nationalhymne zog die US-Armee heute offiziell in ihr neues Depot ein. Das war extrem spannend! Ohne Ausweis gibt es kein Durchkommen. Und hinter den Schranken warten die Soldaten. Motorhaube auf, Kofferraum auf, alle Taschen raus und dann schnuppert Hunde in den einfahrenden Auto. Also strenge Sicherheitsvorkehrungen, bevor es dann zur Feier geht. Hier spricht Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau über die Offenheit der Amerikaner und die freuen sich über diesem Super Standort. Sie nutzen das Gelände, um Fahrzeuge zu lagern. Die Gegebenheiten mit einem Bahnhof und der nahgelegenen Autobahn seien dafür ideal. Das Lager bringt Arbeitsplätze - stößt aber auch auf Kritik. Friedensinitiativen befürchten, dass dieser Standort den Konflikt nach Dülmen lotsen könnten.

Die US-Armee hat die Kaserne im vergangenen Sommer von den Briten übernommen.