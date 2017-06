Vandalen zerstören Ernte und Wildschutzzaun in Dülmen

Überall im Kreis Coesfeld kämpfen Mais- und Getreidepflanzen auf den Feldern bei der Hitze aktuell ums Überleben. In Dülmen haben Unbekannte jetzt auf einem Getreidefeld bei Merfeld und einem Versuchs-Maisfeld in der Bauerschaft Börnste große Teile der Ernte zerstört. Die Täter fuhren mit Fahrzeugen über die Felder - ihre Reifen gruben sich in den staubtrockenen Boden, wühlten ihn auf und fuhren die Pflanzen platt. Die Landwirte schütteln bei dieser blinden Zerstörungswut verständnislos den Kopf. Sie hoffen das die Polizei herausfindet, wer das gewesen ist. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen etwas beobachtet haben. Außerdem beschädigte ein Fahrzeug einen Wildschutzzaun in Börnste.