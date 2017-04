Vandalen zünden Wahlplakate an

Entlang der Straßen im Kreis Coesfeld sehen Sie an vielen Stellen Wahlplakate für die Landtagswahl in gut einem Monat. Unbekannte haben jetzt allerdings einige der Plakate zerstört. Die Polizei ermittelt unter anderem in Dülmen. Hier hatten Unbekannte in der Nacht Plakate am Bahnhof angezündet. Fußgänger entdeckten die brennenden Schilder am Fahrradparkplatz und am Tunnel zu den Gleisen. Auch Plakate anderer Parteien sind Vandalen zum Opfer gefallen. In Nordkirchen beschmierten und zerstörten Unbekannte mehrere Plakate unterschiedlicher Parteien. Hier hat ein Zeuge einen Verdächtigen beobachtet. Das ist die Täterbeschreibung:

- Männlicher Täter

- 1,75 Meter groß

- Helle Hose

- Grau-weiß gestreifte Jacke