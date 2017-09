Vandalismus wird zum Problem am Bahnhof in Dülmen

Darüber schütteln Sie in Dülmen nur noch den Kopf: Schon wieder ist etwas am Bahnhof kaputt. Diesmal haben Vandalen einen Monitor mit den Abfahrtszeiten der Züge eingeschlagen. Schon 14 Mal haben Vandalen in diesem Jahr hier Scheiben eingeschlagen. Damit sich endlich was tut trifft sich morgen die Ordnungspartnerschaft aus Polizei, Stadt und Bahn. Bahnfahrer Andreas Homann wünscht sich zum Beispiel Kameras, die den Bahnhof überwachen. Die Polizei gibt allerdings zu bedenken - dass der Bahnhof kein Schwerpunkt für Straftaten ist. So hoch sei die Zahl der Vergehen nicht