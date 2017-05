Vatertag und Grasbahnrennen verlaufen relativ ruhig

Das herrliche Wetter am Vatertag hat viele Menschen im Kreis Coesfeld nach draußen gelockt. Sie haben Vatertagstouren und Ausflüge mit dem Fahrrad unternommen oder das traditionelle Grasbahnrennen auf dem Westfalenring in Lüdinghausen besucht. Polizei und Rettungsdienst hatten ihre Teams extra aufgestockt. Heute Morgen haben sie eine allererste Bilanz gezogen. Es ist schon ganz schön etwas losgewesen. Schauen wir zuerst auf das Grasbahnrennnen, das ist ja immer DAS Highlight an Vatertag. Rund 4500 Besucher zählte die Polizei. Sie musste während des Motorradrennens Streitereien schlichten und bei drei Schlägereien durchgreifen. Arbeitsreich ist es für die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes für den Kreis gewesen. Sie mussten unter anderem Wunden von gestürzten Ausflüglern oder Radfahrern versorgen. Schauen wir noch auf Vatertag: Hier mussten die DRK-Helfer zu Stürzen mit dem Fahrrad ausrücken. Und die Polizei schrieb einige Anzeigen wegen riskanten Manövern auf der Straße.