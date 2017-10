Verbesserter Brandschutz in der Ostwallschule in Lüdinghausen kommt voran

Einige Schulen im Kreis Coesfeld haben bereits mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel, vor allem beim Brandschutz hapert es manchmal. In der Lüdinghauser Ostwallschule gehen die Arbeiten für einen verbesserten Brandschutz langsam aber sicher in den Endspurt. Alles was Lärm macht und viel staubt, haben Arbeiter schoin in den Sommerferien erledigt. Jetzt in den Herbstferien sind Elektriker dran. Möglichst bis Ende des Jahres, spätestens Anfang kommenden Jahrtes soll alles fertig sein. Neue Fluchtwege, ein spezielles Abzug-System für Rauch und neue Brandmelder sollen im Ernstfall besser schützen.