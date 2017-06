Verbraucherzentrale bietet neuen Beratungsservice bei Ärger mit Banken an

Ihre Bank will den Schaden nach einer gestohlenen Kreditkarte nicht bezahlen oder sie ärgern sich über neue Gebühren? In solchen oder ähnlichen Fällen hilft ab sofort ein neuer Service der Verbraucherzentrale. Ein speziell geschulter Berater kümmert sich um Bankenprobleme. Dülmen ist einer von mehreren Pilotstandorten in Nordrhein-Westfalen. Die Verbraucherzentrale testet hier, ob es Bedarf für das Angebot gibt. Je nach Umfang der Hilfe zahlen Sie dafür zwischen 9 und 50 Euro.