Verbraucherzentrale in Dülmen schaltet Hotline zu Handy-Fallen

Viele von Ihnen haben Ihren Urlaub schon gebucht – andere sind kurzentschlossen. Da kommt es ganz passend, dass am Donnerstag in einer Woche Extra-Gebühren für das Telefonieren in EU-Staaten wegfallen. Das bedeutet Kosten wie zuhause. Die Verbraucherzentrale für den Kreis Coesfeld empfiehlt allen, dabei genau hinzuschauen. Denn Netzbetreiber sind fies und versuchen an ihr Geld zu kommen. Unternehmen können beispielsweise reine Inlandstarife anbieten – das heißt, im EU-Ausland kommen höhere Kosten auf Sie zu. Die Berater der Verbraucherzentrale im Kreis schalten heute in einer Woche dazu eine Hotline frei. Sie geben Tipps und informieren über versteckte Kostenfallen. Das ist die Nummer der Hotline: 02594/840 680 3. Die Berater sind am Dienstag, 13. 06. zwischen 14 und 17 Uhr für Sie zu erreichen.