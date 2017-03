Verbraucherzentrale warnt am Weltverbrauchertag vor Kostenfallen bei Handyspielen

Bahnfahrer aus dem Kreis hoffen, dass ihr Zug heute Morgen pünktlich ist und sie vertreiben sich die Wartezeit mit einem Handyspiel. Kostenlos herunterladen und kostenlos spielen - und mit Goldtalern, Diamanten oder Herzen Siedlungen zu bauen, Energie bekommen oder Gegner besiegen. In diesen Spielen verstecken sich teure Fallen, warnt Susanne Terwey von der Verbraucherzentrale für den Kreis Coesfeld heute am Weltverbrauchertag. Um weiterzukommen, Wartezeiten zu überspringen oder eine bessere Ausstattung für den eigenen Avatar zu bekommen, müssten Spieler echtes Geld investieren. Das gehe von 99 Cent bis 99 Euro. Passiert das in verschiedenen Spielen mehrmals, gibt es am Ende des Monats die dicke Telefonrechnung. Spezielle Sperren helfen. Eine andere Lösung ist es ein Guthaben einzurichten. Ist das verbraucht, ist Schluss mit Einkaufen.