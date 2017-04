Verdächtiger Brief sorgte für Alarm in türkischem Generalkonsulat in Münster

Beim türkischen Generalkonsulat in Münster ist heute ein Brief mit einer verdächtigen Substanz eingegangen. Mitarbeitern in der Poststelle war der Brief aufgefallen. Es stand eine Warnung auf dem Umschlag "Nicht berühren". Die Mitarbeiter schlugen Alarm. Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Feuerwehr löste vorsorglich ABC-Alarm aus. Das passiert bei einer möglichen Gefahr durch atomare, biologische oder chemische Stoffe. Die Polizei stellte den Brief sicher. Experten untersuchen jetzt, um was es sich bei der Substanz in dem Umschlag genau handelt. Weitere verdächtige Briefumschläge sind heute auch noch in anderen türkischen Generalkonsulaten in Deutschland aufgetaucht. An keinem der Orte entpuppte sich die Substanz jedoch als gefährlich. Bis zum Sonntag konnten Türken in Deutschland in den Konsulaten über ein Präsidialsystem in der Türkei abstimmen. Das soll Staatschef Erdogan zu mehr Macht verhelfen. Ob die Briefe etwas damit zu tun haben, weiß die Polizei bislang nicht.