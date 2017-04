Verdächtiger nach Anschlag auf BVB-Bus festgenommen

Auf dem Weg ins Stadion nach Dortmund sprechen Fußball-Fans aus dem Kreis Coesfeld über die neuen Erkenntnisse zu dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus. Die Bundesanwaltschaft spricht von einem terroristischen Hintergrund mit möglicherweise islamistischen Bezügen. Es gebe zwei Verdächtige. Einen von beiden habe die Polizei vorläufig festgenommen. Einige gestrandete Fans des AS Monaco sind heute Nachmittag von Lüdinghausen gestartet. Hier waren sie nach der Spielabsage am Abend im Hotel "Zur Post" untergekommen. Wirtin Mene Uhlenkott hatte über das Internet kostenlosen Unterschlupf angeboten. Um halb zwei in der Nacht standen 5 junge Männer vor der Tür. Ihr Navi hatte sie erst zum Krankenhaus in Lüdinghausen geleitet, hier halfen ihnen dann Mitarbeiter weiter. Vor dem Champions-League-Spiel Borussia Dortmund - AS Monaco waren Sprengsätze explodiert und hatten den BVB Mannschaftsbus beschädigt. Ein Spieler und ein Polizist wurden verletzt. Das Nachholspiel beginnt heute Abend um 18 Uhr 45. NRW-Innenminister Ralf Jäger kündigte mehr Polizei als üblich an. Fans sollten außerdem Taschen und Rucksäcke zuhause lassen.