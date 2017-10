Verein will Glasfaserkabel in Coesfelds Bauerschaften fördern

Das Glasfaserkabel schlängelt sich immer weiter durch den Boden im Kreis Coesfeld. Vor allem viele Bauerschaften sind aber noch mit schwachen, langsameren Internet ausgestattet. In der Stadt Coesfeld hat sich deshalb jetzt ein Breitbandverein gegründet - er will den Ausbau für schnelles Glasfaser-Internet in Bauerschaften beschleunigen. In den Bauerschaften Harle, Gaupel und Sükerhook sollen der Bau von Glasfasernetzen im Boden bald starten. In allen anderen Gebieten will der Verein das Projekt jetzt anstoßen. Die Stadt will damit erreichen, dass Landwirte und Anwohner in Bauerschaften künftig nicht mehr benachteiligt sind.