Vereine und Gemeinde beraten über Zukunft der Burgschule Davensberg

Nur noch ein paar Wochen, dann läuft die Förderschule in Davensberg aus. Dann verlassen die letzten Kinder die Burgschule. Die Gemeinde plant gerade, wie es mit der leeren Schule weitergehen soll. Sie hat sich jetzt mit Vereinen zu einem Rundgang getroffen. Unter anderem Jugend-, Musik- und Theatergruppen sollen in die ehemaligen Klassenzimmer einziehen und dabei sollen die Klassenzimmer natürlich nicht so bleiben wie sie sind. Sie haben Ideen und Vorschläge gemacht, wie der Umbau aussehen könnte. Die Gemeinde hat Fragebögen an die Vereine verteilt. Darin geht es beispielsweise darum, wie viel Platz die Vereine für ihre Arbeit und Treffen brauchen und welche Räume sie besonders gerne in Beschlag nehmen würden. Dann geht es noch um die Kosten. Was leisten die Vereien und was kommt auf die Gemeinde zu? Damit beschäftigen sich jetzt die Planer. Ende Juni berät die Politik. Frühestens im Spätherbst steht fest, wie es mit der Burgschule weitergeht.