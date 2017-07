Vergessene Kinderkleidung löst Großeinsatz der Polizei im Olfener Naturbad aus

Es ist eine Aufregung gewesen am späten Abend im Naturbad in Olfen. Ein Hubschrauber kreiste über dem Bad. Vergessene Kinderkleidung hat für den größeren Einsatz gesorgt.

Keine Badegast weit und breit am Abend im Bad oder auf der Liegewiese. Nur lag da der vergessene Haufen an Jeans und anderen Klamotten. Dann stand da noch eine Kühlbox und im Eingangsbereich des Bades fanden Mitarbeiter ein grün-schwarzes Kinderfahrrad, ein Mountainbike. Aus Sorge, dass auf dem Badgelände ein hilfloses Kind ist, alarmierten die Mitarbeiter die Polizei. Der Schwimmeister durchschwamm das Becken, fand aber nichts. Wegen des Naturbodens ist der Grund des Beckens kaum zu erkennen. Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft suchten deshalb den Boden ab. Ein Polizeihubschrauber suchte aus der Luft mit einer Wärmebildkamera. Alles erfolglos. Gegen Mitternacht brach die Polizei die Suche an. Kleidung, Box und Fahrrad sind sichergestellt. Die Ermittler hoffen, dass sich der Besitzer heute meldet.