Vergessenes Essen auf Herd löst Feuerwehreinsatz in Coesfeld aus

Lautes Piepen eines Rauchmelders hat in Coesfeld Bewohner eines Hauses am Basteiring kurz vor Mitternacht aufgeschreckt. Die Feuerwehr rückte mit 20 Mann an und stellte fest: In einer Wohnung stand vergessenes Essen auf dem Herd und kokelte vor sich hin. Die Feuerwehrleute löschten und lüfteten gut durch. Nach kurzer Aufregung kehrte wieder Ruhe ein, die Feuerwehr rückte ab und heute morgen sprechen die Nachbarn drüber.