Vergessenes Essen löst Feuerwehr-Einsatz in Buldern aus

Für ihr Wochenend-Essen müssen sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Buldern in der Straße „Krummer Timpen“ etwas anderes einfallen lassen. Ihre Küche ist nicht mehr zu benutzen. Vergessenes Essen auf dem Herd hatte am Abend einen größeren Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Ein Nachbar schlug Alarm, als dicke Qualmwolken durch ein Fenster zogen. Gut 70 Feuerwehrleute aus Dülmen-Mitte, Buldern, Rorup, Daldrup und Hiddingsel waren im Einsatz. Drei Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus. Ein Mann erlitt Schnittverletzungen, als er eine Tür eintrat und zwei Frauen hatten zu viel Rauch eingeatmet. Die Polizei ermittelt noch Hintergründe.