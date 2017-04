Verkaufsoffener Sonntag beim Lüdinghauser Frühling gesichert

Ein Gutachten belegt, dass die Besucher zum Lüdinghauser Frühling in erster Linie wegen des Festes kommen und nicht wegen der geöffneten Geschäfte. Damit ist der verkaufsoffene Sonntag am letzten Tag der Osterferien gesichert. Gleichzeitig stellt die Stadt heute vor, wie sie künftige verkaufsoffene Sonntage in Lüdinghausen absichern will. Es ist geplant Besucher bei Festen zu zählen und zu befragen. Start ist beim "Lüdinghauser Frühling". Die Gewerkschaft Verdi überprüft reihenweise verkaufsoffene Sonntage, sie wittert Geldmacherei auf dem Rücken der Mitarbeiter im Einzelhandel.