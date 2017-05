Verletzter Zeitungsbote in Südkirchen - Mordkommission ermittelt

In Südkirchen hat ein Autofahrer am frühen Morgen einen schwer verletzten Zeitungsboten an der Unterstraße gefunden. Der Mann lag auf der Straße, der Rettungsdienst hat den lebensgefährlich Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschäftigt sich mit Hintergründen in dem Fall. Die Ermittler schließen zur Zeit eine versuchte Tötung nicht aus. Eine Mordkommission ermittelt. Radio Kiepenkerl hält Sie in dem Fall auf dem Laufenden.