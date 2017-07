Vermeintliche Massenschlägerei auf Ascheberger Kirmes

Gegen 18:53 Uhr am Sonntagabend wurde der Polizei in Coesfeld eine Massenschlägerei auf der Ascheberger Kirmes gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Polizisten konnte keine Schlägerei festgestellt werden, allerdings meldeten sich zwei verletzte Personen bei der Polizei. Eine Person musste aufgrund der schwere der Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot zunächst vor Ort, konnten dann aber schnell wieder abbestellt werden und einrücken. Die Ermittlungen der Polizei laufen an.