Verspätete Schnellbusse wegen Baustelle

Viele von Ihnen fahren heute morgen mit dem Schnellbus zur Arbeit nach Münster. Die Busse aus Nottuln sind im Moment allerdings oft deutlich zu spät. Sie machen ihrem Ärger darüber unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook Luft. Die Busse stecken auf der B 525 in Nottuln kurz vor der Autobahn an einer Baustellenampel fest.

Der Bau der neuen Umgehungsstraße hat hier ein Etappenziel erreicht: Straßenarbeiter binden die neue Umgehungsstraße an die alte B 525 an. Dazu ist eine Fahrspur gesperrt. Eine Baustellenampel sorgt für Wartezeiten. Fahrgäste des Schnellbusses bekommen das zu spüren. Teilweise ist der Bus bis zu einer viertel Stunde verspätet. Die Arbeiten auf der B 525 sollen bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Die Arbeiten des Landesbetrieb Straßenbau sind im Zeitplan. Auch an der Landstraße von Darup nach Nottuln fahren Sie langsam durch eine Baustelle. Hier schließt die neue Umgehungsstraße an die Landstraße nach Billerbeck an. Für mehr Sicherheit baut der Landesbetrieb hier einen Kreisverkehr.