Versuchte Einbrüche in Tankstelle in Senden und Bäckerei in Ottmarsbocholt

Das muss ganz schön laut gewesen sein: Einbrecher haben in Senden versucht, eine Fensterscheibe einer Tankstelle an der B 235 einzuschlagen. Der Versuch scheiterte, die Scheibe hielt stand. Die Polizei hat schon Spuren gesichert und ist dann direkt weiter nach Ottmarsbocholt gefahren. Hier wollten Unbekannte in eine Bäckerei einsteigen. Die Ermittler stellten Hebelspuren an der Eingangstür fest. Sie hoffen in beiden Fällen auf aufmerksame Nachtschwämer, die möglicherweise etwas verdächtiges beobachtet haben.