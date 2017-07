Versuchter Angriff auf einen Lastwagenfahrer in Coesfeld

Einem Lastwagenfahrer aus Senden läuft heute Mittag noch immer ein kalter Schauer über den Rücken, wenn er an sein Erlebnis heute Morgen zurückdenkt. Er wollte in Coesfeld auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Borkener Straße einbiegen, als plötzlich ein Mann versuchte, die Lastwagentür zu öffnen. Das gelang ihm nicht, daraufhin schlug er gegen die Tür und den Außenspiegel. Der Unbekannte flüchtete mit einem andern Mann in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht auch eine Frau, die vermutlich zu der Gruppe gehört. Bislang haben die Ermittler noch keine Spur von den Unbekannten. Die beiden Männer werden als ca. 30 Jahre alt mit südländischem Aussehen beschrieben. Sie sprachen gebrochen deutsch. Einer fuhr auf einem Fahrrad; der andere ging zu Fuß. Die Frau fuhr mit einem Fahrrad, auf dem sich hinten ein Korb befand. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.