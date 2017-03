Verunglückter Stickstoff-Laster in Coesfeld-Stevede voraussichtlich erst am Nachmittag geborgen

Ein Ersatz-LKW soll gleich an der Unfallstelle in der Cosfelder Bauerschaft Stevede eintreffen. Er soll Stickstoff aus einem verunglückten Gefahrguttransporter aufnehmen. Er liegt seit dem Morgen in der Nähe des Campingplatzes im Graben. Die Verbindungsstrecke zwischen der B 67 bei Merfeld und der Landstraße nach Coesfeld ist gesperrt. Noch ist nicht absehbar, wann die Polizei die Straße wieder frei geben kann. Allein das Umfüllen des Stickstoffs von dem Unglücks-LKW in den Ersatz-LKW dürfte anderthalb Stunden dauern. Danach rücken noch Kräne an um den Gefahrguttransporter aus dem Graben zu heben. So lange die Bergungsarbeiten dauern, bleibt die Feuerwehr an der Unfallstelle. Vorsichtshalber! Sollte Stickstoff austreten, könnte das für Menschen gefährlich sein. Atemprobleme sind eine mögliche Folge. Gut 70 Feuerwehrleute stehen deshalb bereit. Direkte Nachbarn der Unfallstelle mussten ihre Höfe für die Dauer der Bergungsarbeiten verlassen. Der Campingplatz in der Nähe ist nicht gefährdet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Der LKW-Fahrer soll einem Bus ausgewichen sein. Die Polizei überprüft das und sucht den Bus-Fahrer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.