Verwirrung um kostenlose und kostenpflichtige Hundekottüten in Coesfeld

Sie sehen heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule viele Menschen im Kreis, die ihre Hunde schnell noch auf ihren Gassirunden ausführen. Viele haben eine Tüte dabei. In Coesfeld ist das ein teurer Spaß: 3,50 Euro kostet eine Rolle Tüten im Bürgerbüro. Seit ein paar Wochen stehen Hundetütenspender mit kostenlosen Tüten allerdngs im neugestalteten Schlosspark. Radio Kiepenkerl-Hörerin Silke aus Coesfeld versteht nicht, warum nicht auch an anderen Stellen diese Tütenspender aufgestellt werden.

Der nächste Schritt wären die Promenaden, aber ersteinmal will die Stadt in ein paar Wochen Bilanz des Hundebeutelspender im Stadtpark ziehen. Das hat der Bauausschuss am Abend entschieden. Die Tüten in den Spendern im Park sind kostenlos, um Hundehalter zu bewegen, verstärkt hinter ihren Tieren herzuräumen. Der Bauhof soll bei seinen regelmäßigen Runden ein besonderes Auge darauf haben.