Vfl Billerbeck stimmt für zweiten Kunstrasenplatz

Nach und nach sind immer mehr Sportplätze im Kreis mit Kunstrasenplätzen ausgestattet. Die Fußballer vom VfL Billerbeck haben schon einen und wollen noch einen zweiten haben. Bei einem Treffen am Abend haben Vereinsmitglieder besprochen, wie das zu schaffen ist. Um den Plan zu bezahlen ist es nötig, dass Vereinsmitglieder einen höheren Beitrag zahlen und das ist für die meisten okay. Dazu kommt Fördergeld von der Stadt und der Bürgerstiftung. Und durch Spenden hofft der Sportverein den letzten Rest beizusteuern. Morgen in einer Woche entscheidet sich, ob der Verein das Projekt vorantreiben kann oder ob es platzt. Denn dann berät der Sportausschuss der Stadt über das Fördergeld. Gibt es grünes Licht, beantragt der Verein Fördergeld und organisiert Spendenaktionen. Und das ganze soll zügig gehen, denn schon im kommenden Jahr soll Baustart sein. Der VfL Billerbeck möchte den alten Ascheplatz am Sportzentrum Helker Berg in einen komfortablen Kunstrasenplatz für die Fußballer verwandeln. Darauf spielt es sich einfach besser und die Gefahr sich bei Stürzen zu verletzen ist geringer.