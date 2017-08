Viele Aufkleber an Schildern

Aufkleber machen sich gut an Verkehrschildern im Kreis. Schauen Sie heute Morgen auf Ihrem Weg zur Arbeit mal hin. An fast jedem Schild klebt mindestens ein Aufleber. In Coesfeld sind einige Schilder allerdings regelrecht zugekleistert mit Abi2017 Stickern - und in Olfen sehen Sie die Schilder vor lauter Werbestickern kaum. Bei uns im Kreis Coesfeld hat der Kreisbauhof die Straßen im Blick. Auf den Streckenkontrollen schauen die Mitarbeiter immer wieder nach, ob Sticker auf den Schildern kleben. Die Mitarbeiter reinigen die Schilder dann - dafür haben sie extra ein neues Reinigungsmittel gekauft. Das soll den Kleber besser entfernen. Allerdings sind manche Schilder nicht zu retten - weil sie nicht mehr reflektieren oder die Sticker nicht abgehen. Dann muss im schlimmsten Fall ein neues Schild her. Das hält sich aber in Grenzen. Und der Landesbetrieb hat auf den Bundesstraßen bei uns gar keine Probleme damit.